İstanbul'da Yağış Trafik Yoğunluğunu Artırdı

İSTANBUL'da kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB trafik haritasına göre saat 08.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi. Anadolu yakasında ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu. Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.