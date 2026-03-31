Haberler

İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde etkili olan yağışların ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğunun arttığı gözlemlendi. Deniz yüzeyinde biriken plastik atıklar ve denizanaları dikkat çekti.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde biriken atıklar ve sürüklenen denizanaları, özellikle Beşiktaş kıyı şeridinde belirgin şekilde arttı.

Sahil hattı boyunca plastik şişeler, poşetler, ağaç dalları ve çeşitli evsel atıkların su yüzeyinde toplandığı görüldü.

Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan denizanalarının zaman zaman kümeler oluşturduğu, dalga ve akıntının etkisiyle sahil şeridi boyunca sürüklendiği gözlendi.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, denizdeki kirliliği cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Declan Rice ve kız arkadaşından viral olan paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor

Viral olan paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede

Milyonları ilgilendiren karar! Trafikte yeni dönem yarın başlıyor
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi