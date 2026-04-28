İstanbul'da vefat eden eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın son yolculuğuna uğurlandı.

Dün yaşamını yitiren TBMM 22 ve 23. dönem AK Parti İstanbul ve Sivas Milletvekili, İlim Yayma Vakfı kurucularından Açıkalın için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından Prof. Dr. Cevat Akşit cenaze namazını kıldırdı.

Helallik alınmasının ardından Açıkalın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze aracına götürüldü.

Açıkalın, Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlar İsmet Yılmaz, Veysel Eroğlu ve Nurettin Nebati ile bazı belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da törene çelenk gönderdi.