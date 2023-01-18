İstanbul'da lodos etkisini gösteriyor! Bazı vapur seferleri iptal edildi Güncel Haberler Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli lodos etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görülürken, bazı vapur seferleri de iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Kaynak: AA / Güncel Anadolu Hisarı İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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