İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ile uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Ümraniye'de yapılan operasyonda, evinde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu bulunan 19 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelinin sahte kimlik kullandığı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Ümraniye'de, düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Çakmak Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına yönelik tespitler bulunan H.Ö. (19) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, çeşitli suçlardan arandığı ve sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Evde yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 26 fişek, ?bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 sahte kimlik ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

