İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ve diğer malzemeler ele geçirildi.

İSTANBUL'da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Zeytinburnu ve Güngören'deki operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 milyon 252 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Zeytinburnu ve Güngören'de bulunan 2 adrese ve 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyon düzenlenen adreslerde incelemelerde bulundu.

1 MİLYON 252 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 517 kilo 800 gram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, hap üretiminde kullanılan 5 makina ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
