İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İBRAHİM BARUT VE BİLAL HANCININ UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı. Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz Ne uyuşturucusu? İlaç bile içmez. Sigarası bile yok. Bu konularda çok hassastır." demişti.