Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 2 şüpheli tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan iki şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri gereğince tahliye edildi. Soruşturma, uyuşturucu bulundurmak ve fuhuşa aracılık etme suçlamalarını kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ocak ayında tutuklanan otel müdürü Arif Altunbulak ve şubatta tutuklanan işletme sahibi Menderes Utku'nun, etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliyesine karar verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

