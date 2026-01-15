İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel