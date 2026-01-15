Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
