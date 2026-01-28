Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinde 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.???????

Bu kapsamda, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

