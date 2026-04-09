İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 5'i adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu suçlamasıyla yürütülen soruşturmada toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıkladı.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin firari durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada örnekleri alınan şüphelilerden Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ise örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
