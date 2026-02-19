Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Soruşturma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla devam ediyor. Yurt dışında olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firmanın ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
