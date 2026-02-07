Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan 6 kişi uyuşturucu madde bulundurma ve fuhuş için yer sağlama suçlarından tutuklandı.

İSTANBUL'da ' Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

