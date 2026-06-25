İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 2 adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.