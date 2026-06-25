Haberler

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 2 adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
3 yıldır kanıtlayamadı! Depremden sağ çıktı ama sistemde hala ölü

Ambulansla kaza yaptı! Ekipler aracın mirasçısını sorunca şaştı kaldı
Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor

Türkiye'deki banka el değiştiriyor! Onayı çıktı, işte yeni patronu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı