İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı. İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin temin ettikleri uyuşturucuyu "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 7 ay süren takiplerinde, şüphelilerin örgütlü şekilde uyuşturucuyu okul önleri, parklar ve mahalle aralarında çocuklar ile gençlere sattığı tespit edildi. Belirlenen 6 adrese 322 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, metamfetamin ile esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 924 tabanca, 5 el telsizi, 2 kılıç ile tüfeklere ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği, 15 zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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