İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 97 kilo 404 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da, toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şişli'de belirlenen bir adrese 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste, 97 kilo 404 gram uyuşturucu ile bir miktar döviz ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel