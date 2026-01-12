Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İstanbul'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Bahçelievler'de belirlenen bir adres ve araca operasyon düzenleyen ekipler toplam 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adres ve araçtaki aramalarda, iki farklı türden 1 kilo 346 gram ve 244 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüpheliler arasında yer alan ve avukat olan kişinin yakalanma riskini azaltmak için polis uygulama noktalarından kimliğini kullanarak araçla geçtiği, uyuşturucu satıcısı olan zanlılarla iştirak halinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

