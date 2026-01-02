Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güngören'de düzenledikleri operasyonda 84 bin sentetik ecza hapı ve 5 bin 900 lira ele geçirerek 3 şüpheliyi tutukladı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 84 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, çok sayıda uyuşturucu hapın piyasada dağıtılacağını tespit eden ekipler, Güngören'de belirledikleri depoya düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adresteki aramada 84 bin sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
