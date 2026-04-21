İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli hakkında 14'er yıla kadar hapis istendi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması sonucu tutuklanan 3 şüpheli hakkında 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede uyuşturucu temini ve fuhşa aracılık etme suçları yer aldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan 3 şüpheli hakkında, 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suma Han" isimli eğlence mekanına yönelik 8 Aralık 2025'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cengiz Can Atasoy ile Tuğrulbey Aran ve devamında yakalanan Hakan Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 31 Aralık'ta tutuklanan Cengiz Can Atasoy ve Tuğrulbey Aran ile 7 Ocak'ta tutuklanmasına karar verilen Hakan Yıldız'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve yer sağlama" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarından 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme

Bakanlığın bütçesi üzerinden Bakan Tekin'e gönderme yaptı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine 'çelik yelek' yaptı

Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Öğrenci böyle önlem aldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme