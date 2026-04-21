İstanbul'da 247 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 247 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu üretimini ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da, 247 bin 500 sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekipler, 3 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 247 bin 500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200 bin doluma hazır boş kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
