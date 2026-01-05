İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 26 zanlıdan 23'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.