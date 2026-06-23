İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Terazidere Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ettiği ve motosikletli kişilere toplu şekilde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli E.K'yi takibe aldı.

Şüphelinin Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir depoya girdiğinin tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde imalatı ve sevkinde "zula" olarak kullanıldığı değerlendirilen depoda yapılan aramalarda, 2 kilogram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi, pres cihazı, 9 bin 70 avro ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sırasında motosikletle adrese uyuşturucu madde almaya geldiği belirlenen A.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve A.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.