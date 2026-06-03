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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Maltepe, Kartal ve Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste 5 kilo 80 gram sentetik madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'ndeki bir adresi zula olarak kullandıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç. (31) ve İ.Ç'yi (44) yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, satışa hazır halde 10 gram sentetik madde ele geçirildi.

Adreste yapılan aramalarda ise 5 kilo 80 gram sentetik madde, 3 hassas terazi, vakum cihazı ile 3 cep telefonu bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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