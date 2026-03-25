İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, toplumun genel ahlakının korunması amacıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
