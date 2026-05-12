İstanbul'da 1 Ton Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 8 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa'da 4 ayrı adresle 2 araca düzenlenen operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine' yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iki farklı tarihte Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan 4 ayrı adres ile 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 932 kilo 450 gram pregabalin etken maddeli uyuşturucu hap, 114 kilo 600 gram beyaz toz halinde Pregabalin maddesi, 731 kilo 800 gram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 10 makine ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği, dağıtım ve para akışını sağladığı, ayrıca daha önce ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
