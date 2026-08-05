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Üsküdar'da başkan vekili CHP'li Çetinkaya oldu

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Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Başkan Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan oylamada, CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla belediye başkan vekili seçildi. Seçim sırasında partiler arasında gerginlik yaşandı; AK Parti itiraz dilekçesi sundu.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi.

Üsküdar Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Aral, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, b fıkrası hükümleri gereğince bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Daha sonra adaylar için gizli oylamaya geçildi.

Birinci tur oylamada Çetinkaya 26 oy, Gültekin 16 oy alırken, 1 oy boş çıktı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci turda Çetinkaya 26 oy, Gültekin ise 16 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise 44 oyun 21'ini Çetinkaya, Gültekin ise 18 oy aldı. Seçimde 5 oy geçersiz sayılırken parti grupları karşılıklı itiraz dilekçesi sundu.

Mecliste gerginlik

Meclisi yöneten Aral, oturuma 10 dakika ara verdiğini açıklarken, Ak Parti Grubu seçimin tamamlanması gerektiğini belirterek itiraz etti.

Verilen arada CHP Grubu, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına giderken bazı partililer meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf etti.

Aranın ardından meclis üyeleri salona gelirken izleyici sıralarındaki Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve beraberindekiler CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Kazan'a tepki gösterdi. Kazan ise kendisine yönelik tepkilere karşılık verirken, Meclis'te gerginlik oluştu.

İzleyici bölümünde Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında da karşılıklı sözlü tartışma yaşanırken, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve oturumu yöneten Aral'ın müdahaleleri sonrası salonda ortam sakinleşti.

Verilen aranın ardından geçilen dördüncü tur oylamada CHP Grubu'nun adayı Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

AK Parti'nin adayı Gültekin 18 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar oldu, AK Parti Grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sundu.

Kaynak: AA
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