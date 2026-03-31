İstanbul'da "Tüberkülozu Sonlandırmaya Doğru" programı düzenlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Tüberkülozu Sonlandırmaya Doğru, Tedavi Yönetimi ve Destek Mekanizmaları" programında, veremle ilgili tanı ve tedavi yöntemleri, çocuklardaki tüberküloz hastalığı ile hastalara yönelik sosyal destek çalışmaları ele alındı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, dünyanın sağlık başkenti olan İstanbul'da geçen yıl 207 milyon muayene yapıldığını, kentin sadece bu bölgeye değil Türkiye geneline, hatta dünyaya hizmet veren bir sağlık altyapısı olduğunu belirtti.

Sayısız ameliyat, görüntüleme ve bilimsel faaliyetle yürütülen tedavi yöntemlerinin yanında koruyucu sağlık hizmetlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Güner, "Veremle mücadele sadece verilere, istatistiklere konulacak bir noktada değil, ama şunu görüyoruz ki yıldan yıla tüberküloz insidansı Türkiye'de düşüyor. İstanbul en çok tüberküloz tanısının konduğu ve takip edildiği, temaslı takibinin, filyasyon çalışmasının en kapsamlı yapıldığı illerden bir tanesi." dedi.

Tüberkülozdaki başarının aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren büyük bir mücadelenin eseri olduğuna vurgu yapan Güner, "Çünkü sadece bir bulaşıcı hastalık, enfeksiyon hastalığı değil, sosyal bir hastalık tüberküloz. Bundan yüz sene önce padişahların, prenslerin, kralların hayatlarını kaybettiği bir hastalıktan bahsediyoruz. Dezavantajlı gruplarla muhatap oluyoruz. Çünkü düşük sosyoekonomik düzey, yaşadığımız ortamdaki rutubet, nem, toplu yaşam, yurtlar, ordu ve askeriyenin beraberce getirdiği handikaplardan tüberkülozla yıllarca mücadele edildi." ifadelerini kullandı.

Güner, tüberküloz tedavisindeki başarı oranının yüzde 80'lerin üstüne çıktığını aktararak, birinci basamakta hastayı birebir takip eden ekibin başarısının önemini vurguladı.

Bulaşıcı hastalıkların takip edilmesinde verem savaş dispanserleri, Çapa, Cerrahpaşa, Marmara ile Haseki ve Numune gibi hastanelerin önemli rol oynadığını dile getiren Güner, "Şu anda dört referans hastanemiz, 26 verem savaş birimimiz, buna eşlik eden 1114 Aile Sağlığı Merkezimiz ve kliniklerimizle beraber tüberkülozla mücadele etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Güner, birinci basamak ve üçüncü basamak arasındaki iletişimin her zaman yüksek tutulması gerektiğini aktararak, "Bilimsel olarak bu noktadaki yaklaşımlarımızı güncel tutmazsak, servise yatan hastanın temasını yakinen takip etmezsek, hastanın bulunduğu ortamın sosyal durumunu analiz edip tekrar bir enfeksiyon gerçekleşmesinin önüne geçmezsek bu hastalıkla mücadele edemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Savaşların bulaşıcı hastalıklara etkisi

Güner, dünyanın bulaşıcı hastalıklar yönünden riskli bir noktaya gittiğini, artan göçler, iklim koşullarının değişmesinden dolayı artık çok geçişken olan bir toplum yapısının tüm dünyada hakim olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin etrafındaki olaylar gözden geçirildiğinde, savaştan kaynaklı göç dalgalarının da bu hastalık tehdidini oluşturduğunu ifade etti.

Savaş durumlarında sosyoekonomik düzeyin düştüğünü ve sağlık altyapısının çöktüğünü belirten Güner, şöyle devam etti:

"Afganistan olsun, Suriye olsun, o noktadaki sağlık altyapısının birinci basamak sosyal sağlık hizmetinin çökmesinin bulaşıcı hastalıklar yönünden etkilerini günden güne endişeyle takip ediyoruz. Sadece biz değil, Dünya Sağlık Örgütü de takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Nüfus Fonu, Sahraaltı Afrika'da yaygın olan yüksek tüberküloz insidansı ve ulaşıcı hastalıkların, gün geçtikçe iklim değişikliğiyle beraber sahra üstüne doğru bir göç olmasını tahmin ediyor. Bununla beraber yani bizim yıllar önce başardığımız, kurduğumuz sağlık hizmetini, bu sistemi ayakta tutmamız gerekiyor."

İlçe sağlık müdürlükleri, doktorlar ve sağlık personelinin katıldığı programda, "tüberküloz temaslı çocuklarda tanı ve koruma tedavisi", "dünyada ve Türkiye'de tüberküloz", "çocuklarda tüberküloz tedavisi", "tüberküloz hastalarında sosyal desteğin yeri" gibi konular ele alındı.