Eyüpsultan'da sürücülerin trafikteki yol verme kavgası cep telefonu kamerasında

Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, panelvan ve hafif ticari araç sürücüleri arasında yumruklu çatışma yaşandı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi ve cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Eyüpsultan'da iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde ilerleyen panelvan sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Panelvanda bulunan bir kişinin daha dahil olduğu kavgada, hafif ticari aracın sürücüsü darbedildi.

Bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Trafikteki kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
