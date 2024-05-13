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İstanbul'da Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte tartıştığı sürücüyü tehdit edip aracının aynasını kıran şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliye trafik kurallarını ihlal ettiği için para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da, trafikte tartıştığı sürücüyü tehdit edip aracının aynasını kıran şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Büyükdere Caddesi Maslak mevkisinde bir sürücünün trafikte tartıştığı kişiyi tehdit edip aracının aynasını kırdığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirlediği A.E'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saygısızca araç kullanmak", "iki şeridi birden kullanmak", "taşıt yolunda duraklamak" maddelerinden 2 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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