İstanbul'da trafikte otomobil sürücüsünü darbeden kamyon şoförü hakkında adli kontrol tedbiri

Arnavutköy'de, trafikte yaşanan yol verme tartışmasında otomobil sürücüsünü darbeden kamyon şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Kamyon şoförü, takip ettiği otomobil sürücüsünü Fenertepe Gişeleri'nde darbederken aracına da zarar verdi.

Olayın sosyal medyada yayımlanmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri kamyon şoförü F.Ü'yü (36) gözaltına aldı.

F.Ü'ye Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 360 bin lira ceza kesen ekipler, F.Ü'nün kullandığı aracı trafikten menedip, ehliyetine de 6 ay süreyle el koydu.

Ayrıca hakkında soruşturma başlatılan F.Ü, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.