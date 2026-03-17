Ümraniye'de trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza

İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga eden iki sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yapılan incelemelerde, sürücüler M.B. ve F.Ç. tespit edildi. Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.

İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı

Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
Milli yıldızımızın model sevgilisine beğeni yağıyor

Herkes onu konuşuyor!
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
İran'ı yıkan haber! Bir komutan daha öldürüldü

İran'ı yıkan haber! Bir komutan daha öldürüldü
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...