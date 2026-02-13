Haberler

İstanbul'da Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğunu Artırdı

Güncelleme:
Haftanın son iş gününde etkili olan yağış nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine yükseldi. Ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da haftanın son iş gününde, yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu İBB verilerine yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kent genelinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü. Ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlerken, D-100 Karayolu'nun Cevizlibağ ve Zeytinburnu mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
