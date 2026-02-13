Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

Kentte akşam saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde her iki istikamette trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu etkili oluyor. Avcılar ile Esenler arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Göztepe ile Maltepe arasında her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanıyor. Pendik ve Tuzla arasında ise bazı bölgelerde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor. Ankara istikametinde ise Ataşehir bölgesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 89'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi