İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.