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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Güncel Haberler

Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altıntepe İstanbul Kadıköy Maltepe Güncel Haberler

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