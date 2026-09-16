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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
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İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 78'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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