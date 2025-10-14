İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 76'ya Ulaştı

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Küçükçekmece Basın ekspres yolunda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.