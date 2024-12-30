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İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi.

Yılbaşı öncesi İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili olarak bir değişiklik kararı geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VURGUSU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."

İBB'DEN YILBAŞI GECESİ TEDBİRLERİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu. İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek. Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

zaten eğitim istemiyorsunuz ki cahil toplum yetiştirmek üzere kurduğunuz yapi

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

güzel karar sonuçta yılbaşı

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Noeli kutlayacak gençler e tabi hakkınız

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Haber YorumlarıZabvator null:

3 aylarin baslangicini kutlayacaklar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

belediye yapsaydı Noel derdiniz susmuş troller

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMGk:

Tabi ki olacak bunlar çünkü yarın Noel hristiyanlığın kutsal günü yüce(!) İsa bizi kutsasın yavrimo mutlu noeller :)

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

İsa'nın babası yok, Muhammed'in babası Abdullah diye mevlit kandili kutluyonuz, noel kutlamıyorsunuz değil mi siyasal islamcılar.

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Güzel karar metro İETT ek seferler bekle durak da istasyonda bakalım kaç dakika da bir durak da istasyonda beklerken başınıza bir şey gelmezse en kötü ihtimalle kök salıp Noel ağacı olursunuz

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

o kadar öğretmen atanıyor hasta olan yada işi olan öğretmen gelmediği zaman DERS BOŞ GEÇİYOR. Yani bir öğretmen yerini doldurmuyor mu.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Bir zamanlar bizde okurduk.. sonra zengin olduk okul yaptık tabi..

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