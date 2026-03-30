Şişli'de tartıştığı sürücüye saldıran şüpheliye 192 bin 719 lira para cezası

Şişli'de bir sürücüye saldıran kişiye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 192 bin 719 lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tartıştığı sürücüye ve aracına saldırdığı anlara ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliği belirlenen sürücü B.E'nin, tartıştığı sürücüyü takip edip ters yönden gelerek aracını sıkıştırdığını, kendi aracından inip sürücüye ve aracına saldırdığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırıcı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında ters istikamette sürmek", "araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 192 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Saldırı anları kamerada

Öte yandan B.E'nin tartıştığı sürücüye saldırdığı anlar araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde B.E'nin, camı açan sürücüye saldırması ve çevredekilerin ayırması yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
