İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Antalya'da defnedildi

İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da defnedildi.

Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Burada yapılan törene Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ile mesai arkadaşları ile askerler katıldı.

Helallik alınıp dua edildikten sonra Işık'ın tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Işık'ın cenazesi Memurevleri Camisi'nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.