Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası öğrenilemeyen otomobil ile 34 EGF 240 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan 34 EGF 240 plakalı otomobil bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle kısa süreliğine araç yoğunluğu oluştu.

Otomobillerin çekilmesinin ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

