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İstanbul'da Trafik İhlali Yapan 2 Sürücüye 17 Bin Lira Ceza

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İstanbul'da trafik kural ihlali yapan iki sürücüye toplam 17 bin 560 lira para cezası kesildi. Şişli'de bir servis aracının ters yönde seyretmesi ve Çekmeköy'de direksiyonu ayaklarıyla kontrol eden sürücü de gözaltına alındı.

İstanbul'da, trafikte kural ihlali yapan 2 sürücüye 17 bin 560 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 7 Ocak'ta, Şişli Mecidiye Caddesi'nde bir servis aracının ters yönde seyredip trafik akışını yavaşlatmasına ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine harekete geçti.

Aracın plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan sürücü S.Ş.K. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "trafik akışının tersi istikametinde araç kullanmak" maddesinden 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Ekipler, Çekmeköy Şile Yolu üzerinde direksiyonu ayaklarıyla kontrol ettiği anları kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan G.T'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 8 bin 293 lira para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılan G.T'nin ehliyeti 100 ceza puanı aşımı nedeniyle 2 ay süreyle geri alındı, aracı ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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