İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve sosyal medyada bu görüntüleri paylaşan bir kişi, jandarma tarafından yakalanarak ceza uygulandı.

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan bir şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Yakalanan şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
