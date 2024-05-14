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İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Sürücüye 3 bin 576 lira ceza kesilirken, sürücü belgesine de el konuldu.

İstanbul'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 3 bin 576 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Okmeydanı Hasdal bağlantı yolunda şerit ihlali yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini tespit ettiği Ş.A'yı gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "hızının gerektiği şeritte sürmemek", "saygısızca araç kullanmak", "iki şeridi birden kullanmak", "taşıt yolunda duraklamak" maddelerinden 3 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıcı Ş.A'nın sürücü belgesine de iki ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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