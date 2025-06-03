İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar Kesildi

İstanbul'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 97 bin 557 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik devriyesi çalışmaları kapsamında sivil trafik ekipleri, Sancaktepe Samandıra Osman Gazi Caddesi'nde trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Araştırmada, görüntülerdeki 34 JJ 7329 plakalı aracın sürücüsünün E.B olduğu anlaşıldı.

Araç sürücüsü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift", "muayenesiz araç kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak, kullandırmak", "jant ve lastik ebatları uygunsuz olan aracı kullanmak", "trafik işaret ve levhalara uymamak" ve "fren ve dönüş ışıkları noksan bozuk şekilde aracı kullanmak" maddelerinden toplam 91 bin 237 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca E.B'nin sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınarak, araç trafikten men edildi.

Ekipler, TEM Otoyolu Sultangazi ayrımında tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 MTB 26 plakalı aracın sürücüsü Ö.C.D'yi de yakaladı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmesi", "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek", "önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 6 bin 320 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.