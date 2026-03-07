Haberler

Kadıköy'de polis uygulamasında 102 araca 400 bin 924 lira para cezası

Güncelleme:
Kadıköy'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 861 araç kontrol edildi, 102 araca toplam 400 bin 924 lira ceza kesildi, 5 araç trafikten men edildi.

İstanbul Kadıköy'de, 14 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 102 araca toplam 400 bin 924 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nde belirlenen 14 noktada trafik güvenliğinin sağlanması, aranan araç ve kişilere yönelik dün ve bugün uygulama yapıldı.

Toplam 861 aracın denetlendiği uygulamada 102 araca toplam 400 bin 924 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler sonucu 5 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
