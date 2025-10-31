İstanbul'da Toplu Ulaşımda Rekor Sayıda Yolculuk Gerçekleşti

Bitmeyen hareketliliği toplu ulaşım verilerine de yansıyan İstanbul'da, 2020-2025'te 11 milyar 672 milyon 847 bin 734 kez toplu taşımayla yolculuk yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart verilerine göre, kenttekilerin metro, Marmaray, tramvay, otobüs, metrobüs, füniküler, teleferik ve vapurla gerçekleştirdiği toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyarı aştı.

İstanbul'un fethiyle aynı tarihe denk gelen 29 Mayıs ise 8 milyon 305 bin 431 ile en fazla yolculuk yapılan gün oldu. O gün gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere ve kutlamalara katılan İstanbulluların dışarıda vakit geçirmesi, toplu ulaşım verilerine de yansıdı.

İlk 9 ayda en az yolculuk ise 3 milyon 467 bin 369 ile 12 Ocak'ta gerçekleşti.

Yine yılın ilk 9 aylık verilerine göre, toplu ulaşımla en çok seyahat yapılan ay, 213 milyon 944 bin 200 ile mayıs olurken, en az yolculuk ise 168 milyon 572 bin 653 ile ağustosta gerçekleşti.

Son 6 yılda en fazla seyahat 29 Mayıs'ta

İstanbulkart'ın 2020-2025 dönemini kapsayan son 6 yıllık verilerinde de en fazla yolculuğun yapıldığı gün 29 Mayıs 2024 oldu. O gün toplam 8 milyon 846 bin 416 seyahatle son yılların rekoru kırıldı.

Geçen yıl en az seyahat ise 3 milyon 534 bin 914 ile 15 Aralık'ta gerçekleşirken, en hareketli ay da 239 milyon 343 bin 557 yolculukla mayıs olarak kaydedildi.

2022 ve 2023'te yoğunluk ekimde

Verilere göre, en fazla yolculuk 2023'te 8 milyon 103 bin 104 ile 17 Ekim'de, 2022'de ise 8 milyon 664 bin 9 ile 6 Ekim'de gerçekleşti. Her iki yılda da ekim ayı toplu taşıma açısından zirveye çıkarken, en az yolculuk yapılan ay ise ocak oldu.

Toplu ulaşımdaki 2020 ve 2021 verileri, Kovid-19 salgınının etkisini açıkça gösterdi. 2020'de 12 Nisan'da en az seyahat 27 bin 361 ile gerçekleşirken, 3 Mart, 7 milyon 741 bin 772 yolculukla en yoğun gün olarak kaydedildi.

2021'de ise 10 Ocak'taki 399 bin 648 yolculuk en düşük, 17 Aralık'taki 7 milyon 244 bin 115 seyahat ise en yoğun gün olarak kayıtlara geçti.

Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk değişmiyor

Son 6 yılın verileri, İstanbul'da toplu ulaşımın en yoğun olduğu saatlerin sabah 06.00-09.00 ile akşam 16.00-20.00 aralığında olduğunu gösterdi.

Verilerine göre, sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatleri, yıllara göre farklılık göstermeyerek toplu ulaşım araçlarının en çok kullanıldığı "zirve saatleri" oluşturdu.

Son 6 yılda (Eylül 2025 sonuna kadar) 11 milyar 672 milyon 847 bin 734 kez toplu taşıma kullanan İstanbulluların yolculuk sayıları şöyle: