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İstanbul'da TEM'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu AKOM'da 2 kişiyi yaraladı

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İstanbul'da TEM'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu AKOM'da 2 kişiyi yaraladı
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonun kontrolden çıkarak AKOM yerleşkesinin güvenlik bariyerlerini aştığı ve park halindeki servis aracına çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, AKOM yerleşkesinin güvenlik bariyerlerini aşarak, park halindeki servis aracına çarptı. Kamyonun devrilerek durabildiği kazada, iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan AKOM yerleşkesi kapısında yaşandı. TEM Otoyolu'nda seyreden hafriyat yüklü damperli kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıkarak bir araca çarptı.

Daha sonra AKOM yerleşkesindeki güvenlik bariyerlerini aşan kamyon, yerleşke içerisinde park halindeki servis aracına çarparak devrildi.

Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, AKOM'un güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: ANKA
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