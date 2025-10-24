Haberler

İstanbul'da Teleferik ve Vapur Seferleri İptal

Güncelleme:
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı teleferik ve vapur seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul, TF1 ve TF2 teleferik hatlarının seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal olduğunu bildirdi.

İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
