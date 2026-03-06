İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Kartal gibi farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karışan 10 şüpheli emniyet güçlerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Ekipler, 22 Ocak'ta Bağcılar'da iş yeri sahibini tehdit, 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahibini tehdit, 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama ve 1 Mart tarihinde Arnavutköy'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan şüphelilerin bulundukları adresleri tespit etti. Belirlenen 4 ilçedeki adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı