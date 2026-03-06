Haberler

İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Kartal gibi farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karışan 10 şüpheli emniyet güçlerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Ekipler, 22 Ocak'ta Bağcılar'da iş yeri sahibini tehdit, 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahibini tehdit, 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama ve 1 Mart tarihinde Arnavutköy'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan şüphelilerin bulundukları adresleri tespit etti. Belirlenen 4 ilçedeki adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor