İstanbul'da tefecilik çetesine operasyon: 13 gözaltı

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yaşarlar" olarak bilinen tefecilik çetesine operasyon düzenledi. Aralarında bir adet kalem görünümlü tabancanın da bulunduğu çok sayıda silah, alacaklar ajandası ve senetler ele geçirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetme, üye olma ve tefecilik" suçlarından gerçekleştirildi. E.Y. liderliğinde "Yaşarlar" olarak bilinen suç örgütü üyelerinin Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde mağdurlara faiz karşılığı borç para verdikleri, vermiş oldukları borç para karşılığında teminat olarak senet, araç ve tapu devri aldıkları, faiz karşılığı geri ödenen paraların şüphelilerin yakınlarının hesaplarına gönderildiği, aynı şekilde faiz

karşılığında alınan tapuların ve araç devirlerinin de şüphelilerin yakınlarına devredildiği, mağdurların faiz karşılığında aldığı paraları geri ödemekte zorlandığı, bunun üzerine şüphelilerin farklı zamanlarda mağdurlar ile bağlantı kurarak yüksek faiz ile tekrar borç para verdikleri, borçların ödeme tarihi gelmeden sürekli baskı yaparak ailelerini tehdit ettikleri belirlendi.

13 kişi gözaltına alındı, silahlar, senetler ele geçirildi

Polis, salı günü İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin konut ve iş yerlerindeki aramalarda ise 1 çelik yelek, 1 kalem görünümlü silah, 1 yarı otomatik silah, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 pompalı tüfek şarjörü, 12 pompalı tüfek fişeği, 3 şarjör, 1 adet 30'lu tabanca şarjörü, 55 fişek, çok sayıda satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 20 bin lira, 1 senet karnesi ve 16 adet 2 milyon 52 bin lira değerinde senet ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.